"Ювентус" намерен перехватить игрока у "Интера"

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"Ювентус" намерен перехватить игрока у "Интера"

"Ювентус" проявляет интерес к португальскому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуется "Вулверхэмптон", который готов заплатить за него 40 миллионов евро. Сам игрок хочет перейти в "Юве", который намерен арендовать его с правом выкупа.

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний Канселу выступал за "Интер" на правах аренды. "Нерадзурри" имели возможность выкупить его трансфер за 35 миллионов евро, но не смогли сделать это из-за финансового фэйр-плей. При этом, "Интер" не отказался от притязаний на португальца.

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