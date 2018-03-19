"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, сообщает испанская пресса.

"Бьянконери" намерены составить конкуренцию в борьбе за 29-летнего француза "Барселоне", которая также заинтересована в подписании хавбека.

"Ювентус" готов заплатить за Нзонзи 30 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных. | http://soccernews.ru

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