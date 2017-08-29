"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Интера"

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"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Интера"

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы побороться за немецкого центрбека с миланским "Интером", который уже согласовал с футболистом условия личного контракта.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Мустафи сыграл за "Арсенал" всего за 1 матч. | http://soccernews.ru

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