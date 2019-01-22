"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

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"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику Порту" Эдеру Милитао, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Ранее сообщалось, что о трансфере Милито за 50 миллионов евро уже договорился "Реал", но "Ювентус" готов перебить предложение королевского клуба.

Напомним, что 21-летний Милитао перешел в "Порту" прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за португальский клуб, забил два мяча и отдал два голевых паса.

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