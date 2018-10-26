"Ювентус" намерен переманить Де Хеа

Теги манчестер юнайтедювентусдавид де хеа

"Ювентус" намерен переманить Де Хеа

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому вратарю "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, сообщает The Times.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет подписать голкипера следующим летом, когда у него закончится контракт с манкунианцами. "МЮ", в свою очередь, намерен продлить соглашение с испанцем.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Хеа провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

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