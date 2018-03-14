"Ювентус" намерен переманить лидера "Реала"

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"Ювентус" намерен переманить лидера "Реала"

"Ювентус" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуются "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне 32-летний Модрич провел за "Реал" 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.

Не пропустите: Английский гранд готовит 60-миллионное предложение по Модричу. | http://soccernews.ru

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