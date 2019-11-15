"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, туринский клуб готов переманить Доннарумма, если он не договорится с миланцами о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что Доннарумма потребовал у "Милана" увеличение зарплаты по новому контракту. Сейчас его зарплата составляет шесть миллионов евро в год.
20-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи
-
В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
-
Конов сообщил о смене главы судейского комитета РФС
-
Головин пропустит матч против сборной Бельгии
-
"Атлетико" нацелился на Ракитича
Лента новостей
-
"Урал" обыграл кипрский "Пафос", благодаря двум голам за минуту
-
"Сочи" может заменить Точилина экс-тренером "Динамо"
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с основным голкипером
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера"
-
ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды
-
Губерниев высказался о нашумевшем конфликте Уткина и Канделаки
-
СМИ назвали причину пропуска Головиным матча с Бельгией
-
"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Травмированный Льорис назвал сроки возвращения на поле
-
Игрок "Ливерпуля" был шокирован свистом со стороны фанатов сборной Англии
-
"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"
-
1
Тедеско включил капитана "Спартака" в тренерский совет клуба
-
В РФС прокомментировали скандал с новой формой сборной России
-
Экс-игрок "МЮ" рассказал, как ван Нистелрой довел Роналду до слез
-
1
Бэйл: "Мне комфортнее играть в сборной Уэльса"
-
РФС готов продлить контракт с Черчесовым
-
Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи
-
Нойер и тер Штеген получат игровое время в ближайших матчах сборной Германии
-
1
Испанские телеканалы отказываются транслировать матчи за суперкубок
-
1
CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении ФФП
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7