"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб готов переманить Доннарумма, если он не договорится с миланцами о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Доннарумма потребовал у "Милана" увеличение зарплаты по новому контракту. Сейчас его зарплата составляет шесть миллионов евро в год.

20-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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