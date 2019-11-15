"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"

Теги ювентусмиланджанлуиджи доннарумматрансферы

"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб готов переманить Доннарумма, если он не договорится с миланцами о продлении контракта. 

Ранее сообщалось, что Доннарумма потребовал у "Милана" увеличение зарплаты по новому контракту. Сейчас его зарплата составляет шесть миллионов евро в год.

20-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов