"Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии"

Теги ювентусбавария мюнхенхуан бернат

"Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии"
"Ювентус" проявляет интерес к испанскому защитнику "Баварии" Хуану Бернату, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" он может заменить Алекса Сандро, который будет продан летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Бернат мало играет за "Баварию" из-за травмы и провел за клуб всего 8 матчей. 

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