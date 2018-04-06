"Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии"



"Ювентус" проявляет интерес к испанскому защитнику "Баварии" Хуану Бернату, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" он может заменить Алекса Сандро, который будет продан летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Бернат мало играет за "Баварию" из-за травмы и провел за клуб всего 8 матчей.

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