"Ювентус" намерен подготовить новое предложение по Милинковичу-Савичу

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"Ювентус" намерен подготовить новое предложение по Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" намерен подготовить новое предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" готова увеличить сумму в 70 миллионов евро, которую "орлы" отказались принимать за 23-летнего хавбека. Однако вполне вероятно, что чемпион Италии не планирует платить за серба требуемые его клубом 100 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" готов продать ключевого игрока "Барселоне". | soccernews.ru

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