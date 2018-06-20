"Ювентус" намерен подготовить новое предложение по Милинковичу-Савичу

Туринский "Ювентус" намерен подготовить новое предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" готова увеличить сумму в 70 миллионов евро, которую "орлы" отказались принимать за 23-летнего хавбека. Однако вполне вероятно, что чемпион Италии не планирует платить за серба требуемые его клубом 100 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" готов продать ключевого игрока "Барселоне". | soccernews.ru