"Ювентус" намерен подписать де Врея следующим летом

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"Ювентус" намерен подписать де Врея следующим летом

"Ювентус" проявляет интерес к голландскому защитнику "Лацио" Стефану де Врею, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, туринский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с римлянами. В этом случае он может достаться "Юве" бесплатно.

В этом сезоне 25-летний де Врей провел за "Лацио" 10 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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