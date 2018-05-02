"Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана"

Теги миланювентусджакомо бонавентура

"Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана"Полузащитник "Милана"  Джакомо Бонавентура заинтересовал тренерский штаб "Ювентуса".

В приобретении итальянца заинтересован лично главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который уже попросил руководство клуба приобрести 28-летнего хавбека.

Источник сообщает, что за Бонавентуру "Ювентус" заплатит 25 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек сыграл в 30-ти матчах Серии А, забив восемь голов и отдав одну голевую передачу.

Читайте: Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"  | soccernews.ru

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