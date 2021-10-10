"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, полузащитник заинтересовал туринский "Ювентусу". Спортивный директор "бьянконери" Федерико Керубини уже общался с агентом футболиста.

Туринский клуб был бы не против взять ван де Бека в аренду с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в составе "Юнайтед" всего 3 матча.

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