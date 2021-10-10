"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусманчестер юнайтеддонни ван де бек

"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, полузащитник заинтересовал туринский "Ювентусу". Спортивный директор "бьянконери" Федерико Керубини уже общался с агентом футболиста.

Туринский клуб был бы не против взять ван де Бека в аренду с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в составе "Юнайтед" всего 3 матча.

Также не пропустите: Вице-президент "Барселоны" высказался о вероятности трансфера Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси

Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов