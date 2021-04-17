"Ювентус" намерен предложить "Барселоне" обмен французами

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить за форварда требуемые 50 миллионов евро, поэтому хочет сбить цену, включив в сделку французского полузащитника Адриена Рабьо.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Рабьо три забитых мяча и две голевые передачи в 38 поединках за "Ювентус".

Не пропустите: "Барселона" нашла замену Умтити. | http://soccernews.ru