"Ювентус" намерен предложить "Барселоне" обмен французами
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить за форварда требуемые 50 миллионов евро, поэтому хочет сбить цену, включив в сделку французского полузащитника Адриена Рабьо.
В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Рабьо три забитых мяча и две голевые передачи в 38 поединках за "Ювентус".
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