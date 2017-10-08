"Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу"

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"Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу"Туринский "Ювентус" воспользоваться ситуацией, в которой из-за проблем своего правого защитника Дани Каврахаля с сердцем оказался мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, "старая сеньора" в зимнее трансферное окно будет готова предложить королевскому клубу приобрести своего вингера Хуана Куадрадо за 30 миллионов евро. Причиной вероятной продажи колумбийца называется неудовлетворение тренерским штабом чемпиона Италии его игрой в новом сезоне.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником сборной Нидерландов. | soccernews.ru

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