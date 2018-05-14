"Ювентус" намерен предпринять попытки подписать хавбека "Реала"

Теги ювентусматео ковачичреал мадрид

"Ювентус" намерен предпринять попытки подписать хавбека "Реала"Туринский "Ювентус" намерен предпринять попытки подписать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в стане "старой синьоры" рассчитывают, что 24-летний хавбек "сливочных" вполне будет заинтересован в своем переезде на "Альянц Стэдиум" ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики в королевском клубе.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за "Реал".

Напомним, всего в сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников. | soccernews.ru

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