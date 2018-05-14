"Ювентус" намерен предпринять попытки подписать хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" намерен предпринять попытки подписать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в стане "старой синьоры" рассчитывают, что 24-летний хавбек "сливочных" вполне будет заинтересован в своем переезде на "Альянц Стэдиум" ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики в королевском клубе.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за "Реал".

Напомним, всего в сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников. | soccernews.ru