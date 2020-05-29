"Ювентус" намерен приобрести форварда "Сантоса"

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже стал трансферной целью туринского "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" заинтересована в летней покупке бразильского таланта, которому только в январе исполнилось 18 лет.

За перспективного форварда итальянский клуб готов заплатить 15 миллионов евро, "Сантос" требует за игрока вдвое больше.

Жорже пока сыграл за "рыб" всего 6 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 7,2 миллионов евро.

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