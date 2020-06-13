"Ювентус" намерен продать Рэмзи

Теги ювентусаарон рэмзитрансферы

"Ювентус" намерен продать Рэмзи

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи покинет клуб этим летом.

Как сообщает Daily Mail, наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри недоволен игрой 29-летнего валлийца и готов отпустить его в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в услугах Рэмзи заинтересованы два клуба АПЛ, название которых не уточняется.

"Ювентус" подписал Рэмзи летом 2019 года. За это время он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал один ассист.

Читайте также: "Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов