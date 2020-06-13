"Ювентус" намерен продать Рэмзи

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи покинет клуб этим летом.

Как сообщает Daily Mail, наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри недоволен игрой 29-летнего валлийца и готов отпустить его в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в услугах Рэмзи заинтересованы два клуба АПЛ, название которых не уточняется.

"Ювентус" подписал Рэмзи летом 2019 года. За это время он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал один ассист.

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