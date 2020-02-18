"Ювентус" намерен продлить Кьеллини

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"Ювентус" намерен продлить Кьеллини

"Ювентус" собирается продлить контракт с защитником Джорджо Кьеллини, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, туринский клуб предложит футболисту новое соглашение до лета 2021 года. Нынешний контракт игрока действует до лета 2020 года.

Кьеллини недавно вернулся в строй после разрыва крестообразных связок колена.

В этом сезоне 35-летний Кьеллини провел за "Ювентус" два матча и забил один гол.

Не пропустите: Кьеллини: "В прошлом году у Роналду украли "Золотой мяч". Победа Модрича лишена здравого смысла". | http://soccernews.ru 

 
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