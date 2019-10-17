"Ювентус" намерен продлить контракт с голкипером Войцехом Щенсны
"Ювентус" хочет предложить новый контракт голкиперу команды Войцеху Щенсны. Об этом сообщает Goal.
По данным источника, руководство клуба не хочет отпускать 29-летнего игрока бесплатно, поэтому планирует предложить новое соглашение с увеличением оклада.
Нынешний контракт вратаря рассчитан до 2021 года. На данный момент он получает 3,5 миллиона евро в год.
"МЮ" заинтересован в поляке, так как будущее основного голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа пока не определено.
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