"Ювентус" намерен продлить контракт с Пьяничем

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"Ювентус" намерен продлить контракт с Пьяничем

Туринский "Ювентус" начал переговоры с полузащитником Миралемом Пьяничем о продлении контракта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" хотят заключить с 27-летним боснийцем новое долгосрочное соглашение с повышением зарплаты и строить в дальнейшем вокруг него команду.

Стоит отметить, что действующий контракт Пьянича с "Ювентусом" истекает летом 2021 года.

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