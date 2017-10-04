Туринский "Ювентус" намерен продлить контракт со своим ключевым защитником Джорджио Кьеллини, информирует FootMercato.

По сведениям источника, уже в ближайшее время "старая сеньора" планирует сделать 33-летнему беку предложение о пролонгации сотрудничества.

Отметим, что срок действия текущего контракта Кьеллини с "Ювентусом" истекает летом следующего года.

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