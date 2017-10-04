"Ювентус" намерен продлить контракт со своим ключевым защитником

Теги ювентусджорджио кьеллини

"Ювентус" намерен продлить контракт со своим ключевым защитникомТуринский "Ювентус" намерен продлить контракт со своим ключевым защитником Джорджио Кьеллини, информирует FootMercato.

По сведениям источника, уже в ближайшее время "старая сеньора" планирует сделать 33-летнему беку предложение о пролонгации сотрудничества.

Отметим, что срок действия текущего контракта Кьеллини с "Ювентусом" истекает летом следующего года.

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