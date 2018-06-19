Туринский "Ювентус" намерен расстаться со своим ведущим форвардом Гонсало Игуаином, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что причиной возможной продажи 30-летнего нападающего могут стать разногласия, проявлявшиеся на протяжении всего прошлого сезона в отношениях аргентинца и главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, Буффона не устроили условия, которые ему предлагали в "Ювентусе". | soccernews.ru