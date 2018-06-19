"Ювентус" намерен расстаться со своим ведущим форвардом

Теги ювентусгонсало игуаинмассимилиано аллегри

"Ювентус" намерен расстаться со своим ведущим форвардомТуринский "Ювентус" намерен расстаться со своим ведущим форвардом Гонсало Игуаином, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что причиной возможной продажи 30-летнего нападающего могут стать разногласия, проявлявшиеся на протяжении всего прошлого сезона в отношениях аргентинца и главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, Буффона не устроили условия, которые ему предлагали в "Ювентусе". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов