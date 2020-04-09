"Ювентус" намерен решить финансовые проблемы за счёт продажи одного из лидеров

Туринский "Ювентус" рассчитывает покрыть дефицит бюджета средствами, вырученными от исходящих трансферов.

По информации Tuttosport, скорее всего, жертвой обстоятельств станет полузащитник Миралем Пьянич, за которого можно выручить около 60 миллионов евро.

Сообщается, что продажу боснийского хавбека уже одобрил главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри.

Ранее СМИ сватали Пьянича в ПСЖ, "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой. | http://soccernews.ru