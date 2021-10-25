"Ювентус" намерен снизить цену выкупа Мораты

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен выкупить трансфер нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мораты, но намерен снизить цену, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб надеется добиться скидки на выкуп игрока. Ранее сообщалось, что "Ювентус" может выкупить игрока за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Мората выступает за "Ювентус" на правах аренды, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на вратаря "Челси". | http://soccernews.ru