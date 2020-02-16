"Ювентус" намерен сохранить 42-летнего Буффона
"Ювентус" намерен сохранить вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, в марте руководство клуба проведет встречу с голкипером и предложит ему подписать новый годичный контракт. Впрочем, клубу нужно получить ответ от футболиста.
В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. В трех матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|24
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15