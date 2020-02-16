"Ювентус" намерен сохранить 42-летнего Буффона

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"Ювентус" намерен сохранить 42-летнего Буффона
"Ювентус" намерен сохранить вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, в марте руководство клуба проведет встречу с голкипером и предложит ему подписать новый годичный контракт. Впрочем, клубу нужно получить ответ от футболиста.

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. В трех матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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