"Ювентус" намерен сохранить Куадрадо

Туринский "Ювентус" намерен продлить контракт с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба уже начало переговоры с футболистом. Контракт Куадардо истекает летом 2022 года и клуб хочет продлить соглашение на год.

В нынешнем сезоне 32-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча, но отдал восемь результативных передач.

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