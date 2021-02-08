"Ювентус" намерен сохранить Морату

Туринский "Ювентус" намерен продлить аренду испанского нападающего Альваро Мораты, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб пока не готов выкупать трансфер форварда у "Атлетико" за 45 миллионов евро. Поэтому туринцы намерены договориться о продлении аренды до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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