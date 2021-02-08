"Ювентус" намерен сохранить Морату
Туринский "Ювентус" намерен продлить аренду испанского нападающего Альваро Мораты, сообщает AS.
По сведениям издания, итальянский клуб пока не готов выкупать трансфер форварда у "Атлетико" за 45 миллионов евро. Поэтому туринцы намерены договориться о продлении аренды до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14