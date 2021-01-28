"Ювентус" намерен усилиться полузащитником "Лиона"

Хавбек "Лиона" Уссам Ауар стал трансферной целью туринского "Ювентуса", пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "старая синьора" надеется заполучить француза летом этого года.

Переговоры с агентами 22-летнего футболиста, которым также интересуются ПСЖ и "Арсенал", "Ювентус" планирует начать в ближайшие недели.

В текущем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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