"Ювентус" намерен в ближайшее время инициировать переговоры о трансфере Головина

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"Ювентус" намерен в ближайшее время инициировать переговоры о трансфере Головина

"Ювентус" намерен в ближайшее время инициировать переговоры о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, туринский клуб собирается предпринимать конкретные шаги по покупке россиянина уже в начале следующей недели.

Отметим, что "бьянконери" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала", "Челси" и "Монако". 

Не пропустите: Агент высказался об интересе "Ювентуса" к Головину. | http://soccernews.ru

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