"Ювентус" намерен вернуть из аренды Спинаццолу

Туринский "Ювентус" хочет досрочно вернуть из аренды полузащитника Леонардо Спинаццолу, который сейчас выступает за "Аталанту", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, бергамский клуб против расставания с 24-летним футболистом в виду скорого старта в Лиге Европы. Поэтому "бьянконери" предлагают компромиссный вариант.

"Ювентус" намерен отдать в аренду "Аталанте" хавбека Томаса Рикнона, чтобы уход Спинаццолы не принёс команде существенных проблем.

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