"Ювентус" намерен включить в вероятную сделку по Дибале хавбека "Барселоны"

Туринский "Ювентус" намерен включить в вероятную сделку по своему форварду Пауло Дибале полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует испанская пресса, в "старой сеньоре" понимают, что им вряд ли удастся удержать своего ключевого нападающего, в случае, если клубу поступит солидное предложение от "сине-гранатовых". Поэтому "Юве" намерен воспользоваться ситуацией и заполучить португальского хавбека в качестве компенсации за аргентинца.

Напомним, "Ювентус" определил двух звездных кандидатов на замену Дибале. | soccernews.ru