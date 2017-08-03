"Ювентус" намерен включить в вероятную сделку по Дибале хавбека "Барселоны"

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"Ювентус" намерен включить в вероятную сделку по Дибале хавбека "Барселоны"Туринский "Ювентус" намерен включить в вероятную сделку по своему форварду Пауло Дибале полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует испанская пресса, в "старой сеньоре" понимают, что им вряд ли удастся удержать своего ключевого нападающего, в случае, если клубу поступит солидное предложение от "сине-гранатовых". Поэтому "Юве" намерен воспользоваться ситуацией и заполучить португальского хавбека в качестве компенсации за аргентинца.

Напомним, "Ювентус" определил двух звездных кандидатов на замену Дибале. | soccernews.ru

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