"Ювентус" намерен затребовать от "Барселоны" включения в возможную сделку по Дибале двух ее хавбеков

Туринский "Ювентус" рассматривает различные варианты на случай ухода своего ведущего форварда Пауло Дибалы в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, одним из вариантов переговорного процесса с "сине-гранатовыми" "старая сеньора" видит включение в сделку по своему 23-летнему нападающему полузащитников "Барсы" Андре Гомеша и Серхи Роберто.

Напомним, Дибала сменит игровой номер в "Ювентусе". | soccernews.ru