"Ювентус" намерен затребовать от "Барселоны" включения в возможную сделку по Дибале двух ее хавбеков

Теги ювентусбарселонапауло дибаласерхи роберто андре гомеш

"Ювентус" намерен затребовать от "Барселоны" включения в возможную сделку по Дибале двух ее хавбековТуринский "Ювентус" рассматривает различные варианты на случай ухода своего ведущего форварда Пауло Дибалы в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, одним из вариантов переговорного процесса с "сине-гранатовыми" "старая сеньора" видит включение в сделку по своему 23-летнему нападающему полузащитников "Барсы" Андре Гомеша и Серхи Роберто.

Напомним, Дибала сменит игровой номер в "Ювентусе". | soccernews.ru

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