"Ювентус" намерен зимой усилить полузащиту, у клуба есть два варианта

Фото инстаграм Акселя Витселя

Туринский "Ювентус" собирается во время январского трансферного окна подписать нового хавбека.

По информации La Gazzetta dello Sport, у "старой синьоры" есть два варианта усиления полузащиты.

Сообщается, что итальянский клуб выбирает между Акселем Витселем ("Боруссия" Д) и Денисом Закариа ("Боруссия" М).

У обоих футболистов следующим летом истекают контракты, поэтому их можно купить зимой по доступной цене.

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