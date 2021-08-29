"Ювентус" намерен совершить трансфер форварда ПСЖ

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" хочет подписать еще двух игроков этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, оба этих футболиста должны усилить линию нападения после ухода Криштиану Роналду.

Ожидается, что в ближайшее время игроком "старой синьоры" станет нападающий "Эвертона" Мойзе Кин.

Также отмечается, что вторым форвардом, который пополнит ряды "Ювентуса" может стать аргентинский игрок "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди.

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