"Ювентус" намерен совершить трансфер форварда ПСЖ
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" хочет подписать еще двух игроков этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, оба этих футболиста должны усилить линию нападения после ухода Криштиану Роналду.
Ожидается, что в ближайшее время игроком "старой синьоры" станет нападающий "Эвертона" Мойзе Кин.
Также отмечается, что вторым форвардом, который пополнит ряды "Ювентуса" может стать аргентинский игрок "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди.
Также не пропустите: "Мальорка" может подписать нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" по Кралу
-
Каземиро поделился мнением о продлении контракта с "Реалом"
-
1
Объявление о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед" побило рекорд по лайкам в инстаграме (фото)
-
1
Верратти надеется, что Мбаппе останется в ПСЖ
-
"Ювентус" намерен совершить трансфер форварда ПСЖ
-
"Мальорка" может подписать нападающего "Барселоны"
-
Илайш Мориба близок к переходу в "РБ Лейпциг"
-
"Реал Мадрид" хочет закрыть сделку по Мбаппе уже сегодня
-
К трансферу Мбаппе присоединился агент Роналду
-
"Спартак" подписал бельгийского защитника
-
В заявке сборной России произошла замена
-
Влахович высказался о своем будущем
-
"Бавария" согласовала трансфер Забитцера
-
Дасаев назвал Джикию главным претендентом на капитанскую повязку в сборной России
-
1
Килиан Мбаппе недоволен поведением ПСЖ
-
Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"
-
Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0
-
Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне
-
Аллегри высказался о уходе Роналду из "Ювентуса"
-
Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17