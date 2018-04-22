"Ювентус" - "Наполи" - 0:1 (обзор)

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"Ювентус" - "Наполи" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором "Наполи" в гостях нанес минимальное поражение туринскому "Ювентусу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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