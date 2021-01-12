"Ювентус" нашёл ещё один вариант усиления атаки

Туринский "Ювентус" нацелился на нападающего "Дженоа" Джанлуку Скамакку, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет арендовать 22-летнего футболиста, права на которого принадлежат "Сассуоло".

Сейчас "Ювентус" пытается ускорить процесс перехода, чтобы побыстрее восполнить потерю травмированного Пауло Дибалы.

В текущем сезоне Скамакка сыграл за "Дженоа" 15 матчей и забил 6 голов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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