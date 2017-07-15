"Ювентус" нашёл ещё одного кандидата на замену Бонуччи

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"Ювентус" нашёл ещё одного кандидата на замену Бонуччи

Туринский "Ювентус" может купить защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "бьянконери" рассматривают 29-летнего грека в качестве замены для Леонардо Бонуччи, который переходит в "Милан".

Ранее сообщалось, что на радаре "Ювентуса" находятся ещё два центрбека - Костас Манолас из "Ромы" и Стефан де Врей из "Лацио". | http://soccernews.ru

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