"Ювентус" нашел кандидата на усиление линии обороны

Защитник "Бенфики" Рубен Диаш летом может покинуть клуб.

Как сообщает Tuttomercato, один из лидеров клуба вошел в сферу интересов "Ювентуса", который уже давно следит за его игрой.

Контракт 21-летнего португальца с клубом рассчитан до 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Диаш провел 35 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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