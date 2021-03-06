"Ювентус" нашёл усиление атаки в "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" нацелился на форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, "старая синьора" хочет заполучить аргентинца летом, когда он станет свободным агентом.

В "Ювентусе" уверены, что игровые качества нападающего "горожан" помогут быть Криштиану Роналду ещё эффективнее.

В текущем сезоне 32-летний Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" всего 11 матчей и забил 2 гола. Он много пропустил из-за травм.

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