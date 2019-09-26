"Ювентус" нашёл усиление обороны в "Байере"

Туринский "Ювентус" нацелился на левого защитника "Байера" Венделла, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" будет просматривать бразильского фулбека во время очных матчей с "фармацевтами" в групповом этапе Лиги Чемпионов, которые состоятся 1 октября и 11 декабря.

Если игра Венделла впечатлит тренерский штаб "Юве", то, возможно, уже зимой клуб его подпишет.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста - 20 миллионов евро. Он выступает за "Байер" с 2014 года, сыграл 192 матча, забил 8 голов и сделал 15 ассистов.

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