"Ювентус" нашел в "Барселоне" замену Алексу Сандро

Защитник "Барселоны" Люка Динь попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, туринцы видят в футболисте возможную замену Алексу Сандро, который летом может покинуть клуб.

В текущем сезоне Динь провел 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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