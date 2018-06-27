"Ювентус" нашел замену Алексу Сандро

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"Ювентус" нашел замену Алексу Сандро

Защитник "Челси" Эмерсон Пальмери попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Tuttomercatoweb, туринцы рассматривают футболиста, как замену Алексу Сандро, который летом может сменить клуб.

Отметим, что Пальмери перебрался в "Челси" зимой 2018 года и успел провести за "аристократов" всего 5 матчей, которых сделал один ассист.

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