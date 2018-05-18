"Ювентус" нашел замену Буффону

Теги дженоаювентус

"Ювентус" нашел замену БуффонуГолкипер "Дженоа" Маттиа Перин может перебраться в туринский "Ювентус".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за 25-летнего итальянца в Турине готовы заплатить 8 миллионов евро. С ним планируют подписать контракт на пять лет с зарплатой два миллиона в год.

Как известно, основной голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет клуб по окончании сезона.

Читайте: "Ювентус" может подписать игрока из Украины | http://soccernews.ru

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