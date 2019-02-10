"Ювентус" нашел замену Дибале в АПЛ

"Ювентус" занимается поиском футболиста, способного заменить нападающего Пауло Дибалу.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, "старая синьора" нацелилась на лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Сумма сделки оценивается в 200 миллионов евро.

Запасным вариантом является покупка вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Салах в этом сезоне сыграл в 34 матчах, забил 20 голов и сделал 8 результативных передач.

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