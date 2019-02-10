"Ювентус" нашел замену Дибале в АПЛ
"Ювентус" занимается поиском футболиста, способного заменить нападающего Пауло Дибалу.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, "старая синьора" нацелилась на лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Сумма сделки оценивается в 200 миллионов евро.
Запасным вариантом является покупка вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.
Салах в этом сезоне сыграл в 34 матчах, забил 20 голов и сделал 8 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Аталанта
|23
|38
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Милан
|22
|36
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9