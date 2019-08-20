"Ювентус" нашел замену Дибале в "Барселоне"

"Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением француза в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Дембеле может заменить аргентинца Пауло Дибалу, которым интересуются несколько клубов.

22-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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