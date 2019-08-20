"Ювентус" нашел замену Дибале в "Барселоне"

Теги ювентусбарселонаусман дембелепауло дибалатрансферы

"Ювентус" нашел замену Дибале в "Барселоне"

"Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением француза в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Дембеле может заменить аргентинца Пауло Дибалу, которым интересуются несколько клубов.

22-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дембеле обманул руководство "Барселоны" ради отпуска в Африке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов