"Ювентус" нашел замену Дибале в Серии А

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"Ювентус" нашел замену Дибале в Серии А

Фото: инстаграм Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" и сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, туринцы рассматривают кандидатуру Дзаньоло в качестве возможной замены аргентинскому нападающему Пауло Дибале, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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