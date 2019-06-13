"Ювентус" нашел замену Канселу в АПЛ

"Ювентус" определился с заменой для защитника Жоау Канселу.

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" нацелилась на Кирана Триппьера из "Тоттенхэма". Трансферная стоимость 28-летнего англичанина оценивается в 35 миллионов евро.

Контракт футболиста со "шпорами" рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 38 игр, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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