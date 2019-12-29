"Ювентус" нашел замену Манджукичу в АПЛ

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве замены Марио Манджукичу, который перешел в катарский "Аль-Духаиль". "Ювентус" намерен воспользоваться тем, что контракт Жиру с "Челси" истекает через полгода.

Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов "Интера", "Бордо", "Лиона", "Рейнджерс", а также клубов МЛС.

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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