"Ювентус" нашел замену Манджукичу в АПЛ
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве замены Марио Манджукичу, который перешел в катарский "Аль-Духаиль". "Ювентус" намерен воспользоваться тем, что контракт Жиру с "Челси" истекает через полгода.
Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов "Интера", "Бордо", "Лиона", "Рейнджерс", а также клубов МЛС.
В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13