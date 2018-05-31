"Ювентус" нашел замену Пьяничу в Мадриде

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"Ювентус" нашел замену Пьяничу в Мадриде

"Ювентус" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" хорват может стать заменой хавбеку Миралему Пьяничу, которым интересуются "Реал" и "Барселона".

В минувшем сезоне 32-летний Модрич провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: "Ювентус" определился с трансферной стоимостью Пьянича. | http://soccernews.ru

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