"Ювентус" нашёл замену Роналду в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Marca.

По сведениям издания, в туринском клубе раздумывают над подписанием 30-летнего футболиста, который способен заменить на левом фланге атаки Криштиану Роналду.

"Старая синьора" рассчитывает взять в аренду бельгийца, поскольку на его приобретение нет денег.

Рыночная стоимость Азара оценивается в 40 миллионов евро.

За "Реал" фланговый нападающий выступает с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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