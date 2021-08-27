"Ювентус" нашёл замену Роналду в "Реале"
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Marca.
По сведениям издания, в туринском клубе раздумывают над подписанием 30-летнего футболиста, который способен заменить на левом фланге атаки Криштиану Роналду.
"Старая синьора" рассчитывает взять в аренду бельгийца, поскольку на его приобретение нет денег.
Рыночная стоимость Азара оценивается в 40 миллионов евро.
За "Реал" фланговый нападающий выступает с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.
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|Валенсия
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
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|20
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